Barış buluşması katliamla bitti 3 ölü 5 yaralı

İstanbul Üsküdar'da kavga eden çocukları barıştırmak isteyen 2 grubun buluşmasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ünalan Mahallesi'nde iki grubun çocukları arasında önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine gruplar, aile büyüklerinin de katılımıyla Ayazma Caddesi Özcan Sokak'taki kafede bir araya geldi. Toplam 40 kişi oldukları belirtilen taraflar arasında başlayan gerginlik kanlı bitti. Saat 20.10 sıralarında çıkan silahlı çatışma, sokak ve caddeye taştı.Ortalık savaş alanına dönerken, kafe ve çevresinde büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada bir gruptan Tamer Kazan ile Okan Güner, diğer gruptan da Veli Hakan Karataş hayatını kaybetti. Yakınları ölen bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi. Bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Bölgeye Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri delilleri toplarken, savcı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı sokağı ve caddeyi trafiğe kapattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çatışmada silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. ile Canpaşa Y.'yi gözaltına aldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da yaralanan 5 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.