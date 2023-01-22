Haberler Yaşam Haberleri Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır?
Giriş Tarihi: 22.1.2023 23:39 Son Güncelleme: 22.1.2023 23:39

Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 22 Ocak 2023 Pazartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (22 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 OCAK 2023)

ATV ile 22 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır?

C- Gülü seven dikenine katlanır (CEVAP)


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Barış Manço, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır?
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