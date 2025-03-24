‘Barışalım’ diye çağırıp öldürdüler

Gaziantep'te, kuzen olan Fatih Tekin (23) ile Enes Şimşek (24) bir süre önce, bir grupla kavga etti. Önceki gün iki genci arayan grup, barışmak istediklerini söyleyerek, buluşma teklifinde bulundu. İftar saatinde otomobile binen iki kuzen de çağrılan yere gitti. Ancak husumetli oldukları grup, kendi araçlarıyla iki kuzenin otomobilinin önünü kesti. Karşı gruptakilerden biri pompalı tüfekle 2 gence ateş etti. Polis kaçan saldırganlardan birini yakalarken diğerlerini aramaya çalışması başlattı. İki kuzen Sam Mahallesinde toprağa verildi.