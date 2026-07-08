Barışma buluşması kanlı bitti: Kuzenini bıçakla yaraladı

Olay, Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Ahmetler Mahallesi Pirenli Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce katıldıkları bir düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden amca çocukları M.T. ile B.T., aralarındaki husumeti sonlandırmak ve barışmak amacıyla kahvehanede buluştu. Düğünde çıkan kavga sonrası barışmak için buluştukları kahvehanede B.T ile M.T arasında başlayan tartışma büyüyerek yeniden kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede M.T., yanında bulundurduğu bıçağı çekerek amcasının oğlu B.T.'yi yaraladı. Kahvehanede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kanlar içinde kalan B.T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuzenini bıçakla yaralayan şüpheli M.T., olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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