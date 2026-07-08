Haberler Yaşam Haberleri Barışma buluşması kanlı bitti: Kuzenini bıçakla yaraladı
Giriş Tarihi: 8.07.2026 11:24

Barışma buluşması kanlı bitti: Kuzenini bıçakla yaraladı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir gün önce düğünde kavga eden ve aralarındaki husumeti sonlandırmak amacıyla kahvehanede bir araya gelen amca çocuklarının barışma buluşması kanlı bitti. Çıkan tartışmada bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan kuzen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Barışma buluşması kanlı bitti: Kuzenini bıçakla yaraladı
  • ABONE OL

Olay, Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Ahmetler Mahallesi Pirenli Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce katıldıkları bir düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden amca çocukları M.T. ile B.T., aralarındaki husumeti sonlandırmak ve barışmak amacıyla kahvehanede buluştu. Düğünde çıkan kavga sonrası barışmak için buluştukları kahvehanede B.T ile M.T arasında başlayan tartışma büyüyerek yeniden kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede M.T., yanında bulundurduğu bıçağı çekerek amcasının oğlu B.T.'yi yaraladı. Kahvehanede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde kalan B.T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuzenini bıçakla yaralayan şüpheli M.T., olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Barışma buluşması kanlı bitti: Kuzenini bıçakla yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA