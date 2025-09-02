Barıştırmaya gitti öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güvenir Mahallesi'nde meydana geldi. Eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığından dolayı Birecik ilçe merkezinde tartıştı. Kırsal mahalleye gelen taraflar, olayı aile büyüklerine anlattı.

BARIŞTIRMAYA GİTTİ ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmet Hıdır Çakmak ise olayın büyümemesi için karşı tarafın evine gitmek istedi. İddiaya göre, Çakmak'ın arabayla geldiğini gören karşı taraftakiler, silahla ateş ederek araç içerisinde Mehmet Hıdır Çakmak'ı vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Hıdır Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.

OLAYA KARIŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Mahalleye giden jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç.'yi gözaltına alarak jandarma komutanlığına getirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.