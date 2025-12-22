Bariyerlere çarpan araçta 2 can gitti

İstanbul Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Yoldan çıkan aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Taner Uludağ (47) ve yolcu koltuğunda bulunan Mahmut Duran (28) olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, Ulus mevki Çatalca Yolu'nda meydana geldi. Sürücü Taner Uludağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 HR 670 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil otoyol kenarında bulunan trafoya çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Taner Uludağ ve araçta bulunan Mahmut Duran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.