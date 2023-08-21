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Giriş Tarihi: 21.8.2023 15:17 Son Güncelleme: 21.8.2023 15:38

Bartın AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın acı günü

Bartın AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu 35 yaşındaki Muhammet Ali Arslan Bartın Zonguldak karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Bartın AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan’ın acı günü

İstanbul'dan aldığı yeni motor ile memleketine giden 35 yaşındaki AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammed Ali Arslan Bartın Zonguldak Karayolunda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Zonguldak Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cenaze Bartın'a getirilen, Caydüzü Mahallesindeki evinin önünde helallik alındı. Daha sonra Esentepe mahallesindeki Bilal-i Habeş camisinde kılınan cenaze namazından sonra Halatcı Yaması Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, daire müdürleri, protokol üyeleri ve kalabalık vatandaşlar katıldı. Baba Yaşar Arslan ayakta zor dururken, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti.

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Bartın AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın acı günü
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