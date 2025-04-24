Bartın Üniversitesi (BARÜ), The Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda yükselişini sürdürüyor!

"BU BAŞARIYI DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin uluslararası sıralamalardaki sürdürülebilir yükselişine dikkat çekerek şunları söyledi: "THE Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda ilk 400'de yer almak, emeklerimizin karşılığıdır. Nitelikli araştırma altyapımız ve kaliteli eğitim anlayışımızla bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a, YÖK üyelerimize ve tüm üniversite mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

DÜNYADA 455'İNCİ

BARÜ, geçtiğimiz Ekim ayında açıklanan THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 2025'te kendini göstermişti. "Araştırma Kalitesi" göstergesinde dünyada 455'inci, Türkiye'de ise 2'nci sırada yer alan üniversite, Türkiye'den listeye giren 91 üniversite arasında 13'üncü olmuştu.