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Giriş Tarihi: 24.4.2025 18:16

Bartın Üniversitesi (BARÜ), The Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda yükselişini sürdürüyor!

Bartın Üniversitesi, Times Higher Education tarafından açıklanan 2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda “Araştırma Kalitesi” göstergesinde 26 basamak birden yükselerek 155’inci sıraya yerleşti; genel sıralamada ise 853 üniversite arasında 351-400 bandında yer aldı.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Bartın Üniversitesi BARÜ, The Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda yükselişini sürdürüyor!

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması"nda Bartın Üniversitesi (BARÜ), "Araştırma Kalitesi" göstergesinde 26 basamak yükselerek 155'inci sıraya yerleşirken, genel sıralamada ise Asya'nın en iyi 351-400 üniversitesi arasında yer aldı. Asya'daki 35 ülkeden 853 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede BARÜ, 5 ana performans kriteri ve 18 gösterge baz alınarak hazırlanan sıralamada büyük bir ilerleme kaydetti. Üniversite, özellikle araştırma kalitesi alanında gösterdiği gelişimle dikkat çekti.

"BU BAŞARIYI DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin uluslararası sıralamalardaki sürdürülebilir yükselişine dikkat çekerek şunları söyledi: "THE Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda ilk 400'de yer almak, emeklerimizin karşılığıdır. Nitelikli araştırma altyapımız ve kaliteli eğitim anlayışımızla bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a, YÖK üyelerimize ve tüm üniversite mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

DÜNYADA 455'İNCİ

BARÜ, geçtiğimiz Ekim ayında açıklanan THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 2025'te kendini göstermişti. "Araştırma Kalitesi" göstergesinde dünyada 455'inci, Türkiye'de ise 2'nci sırada yer alan üniversite, Türkiye'den listeye giren 91 üniversite arasında 13'üncü olmuştu.

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Bartın Üniversitesi (BARÜ), The Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda yükselişini sürdürüyor!
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