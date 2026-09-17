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Giriş Tarihi: 17.09.2026 11:11

Bartın’da acı kaza! Otomobil istinat duvarına çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu müzik öğretmeni 35 yaşındaki Cansu Kocakurt (35) hayatını kaybetti, 3 aylık bebeği ile kayınpederi yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bartın’da acı kaza! Otomobil istinat duvarına çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Amasra yönüne giden 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışında sürücüsü H.Ç.K.'nin (73) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı.

GENÇ MÜZİK ÖĞRETMENİ KURTARILAMADI

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 aylık U.M.K. bebek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü H.Ç.K.'nin tedavisinin Bartın Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olduğu öğrenilen Cansu Kocakurt'un bugün ikindi namazının ardından memleketi Karabük'te toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BARTIN #ZONGULDAK #ÇAYCUMA

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Bartın’da acı kaza! Otomobil istinat duvarına çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var!
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