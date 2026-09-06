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Giriş Tarihi: 6.09.2026 14:49

Bartın’da acı olay! Denizde yüzerken kalp krizi geçirdi: Semra Durmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti!

Bartın'ın İnkumu ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 63 yaşındaki Semra Durmaz denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Geri döndürmek için dakikalarla yarışılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bartın’da acı olay! Denizde yüzerken kalp krizi geçirdi: Semra Durmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti!
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Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın İnkumu sahilinde dün öğle saatlerinde denize giren 63 yaşındaki Semra Durmaz, yüzerken aniden fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ve can kurtaranları yardımıyla kıyıya çıkarılan kadına o sırada tesadüfen sahilde bulunan bir sağlıkçı müdahale etti. Bilinci kapalı olan ve kalp masajı yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulansa Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLK MÜDAHALE KAMERAYA YANSIDI

Semra Durmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durmaz'ın denizden çıkarıldıktan sonra yapılan kalp masajının yapıldığı son anları ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Semra Durmaz, Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Eski Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncı, çok sayıda yakınları ve sevenleri katıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BARTIN

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Bartın’da acı olay! Denizde yüzerken kalp krizi geçirdi: Semra Durmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti!
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