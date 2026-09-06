Bartın’da acı olay! Denizde yüzerken kalp krizi geçirdi: Semra Durmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın İnkumu sahilinde dün öğle saatlerinde denize giren 63 yaşındaki Semra Durmaz, yüzerken aniden fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ve can kurtaranları yardımıyla kıyıya çıkarılan kadına o sırada tesadüfen sahilde bulunan bir sağlıkçı müdahale etti. Bilinci kapalı olan ve kalp masajı yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulansa Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.