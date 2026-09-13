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Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:05

Bartın'da eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Bartın'da eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve tabancalı kavgada İ.A. (45) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

DHA
Bartın’da eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Olay, saat 03.00 sıralarında, merkeze bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda alkol alan İ.C.Y. (30), İ.A. ve Z.T. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.Y., Z.T.'yi sağ kolundan tabancayla, İ.A.'yı ise bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren T.F. (41) ve A.K. (46) bıçakla, A.B.Ç. (16) ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#BARTIN

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Bartın'da eğlence mekanında kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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