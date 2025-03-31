Bartın’da feci kaza! Araç devrildi: Yaralılar var...

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Hafif ticari araçta bulunan Ş.K (15), Ş.K (14), S.K (40), A.S.A (14) ve G.A (42) hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazadan yara almayan sürücüler ise jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak için karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...