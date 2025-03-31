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Giriş Tarihi: 31.3.2025 10:30 Son Güncelleme: 31.3.2025 10:30

Bartın'da feci kaza! Araç devrildi: Yaralılar var...

Olay Ulus ilçesinde yaşandı... Otomobille çarpışıp yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi hafif yaralandı...

DHA
Bartın’da feci kaza! Araç devrildi: Yaralılar var...

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi yolu Küllü köyü mevkisinde meydana geldi. Abdipaşa istikametine giden Nail Korkut (45) yönetimindeki 06 ABG 860 plakalı hafif ticari araç ile Emirhan Arslan (25) idaresindeki 41 AAC 468 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarına devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Hafif ticari araçta bulunan Ş.K (15), Ş.K (14), S.K (40), A.S.A (14) ve G.A (42) hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazadan yara almayan sürücüler ise jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak için karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Bartın'da feci kaza! Araç devrildi: Yaralılar var...
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