Bartın’da feci kaza! Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın-Kozcağız yolu Eskihamidiye köyü mevkisinde K.Ö. (60) idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan emekli öğretmen Mehmet Acıbal'ın (70) kullandığı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Acıbal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü K.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.