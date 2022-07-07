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Giriş Tarihi: 7.7.2022 22:26

Bartın'da feci kaza! Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da K.Ö. (60) idaresindeki otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen Mehmet Acıbal (70) yaşamını yitirdi. Sürücü K.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı

AA
Bartın’da feci kaza! Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın-Kozcağız yolu Eskihamidiye köyü mevkisinde K.Ö. (60) idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan emekli öğretmen Mehmet Acıbal'ın (70) kullandığı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acıbal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü K.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Bartın'da feci kaza! Emekli öğretmen hayatını kaybetti
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