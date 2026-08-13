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Giriş Tarihi: 13.08.2026 22:01

Bartın'da feci olay! Traktörün altında kalan emekli okul müdürü hayatını kaybetti

Bartın'da emekli lise müdürü, tarladan evine dönerken şarampole devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Bartın’da feci olay! Traktörün altında kalan emekli okul müdürü hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, tarladan 74 AD 331 plakalı traktörle evine dönen Hüseyin Arslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Arslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Arslan'ın cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uzun yıllar Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi'nde müdür olarak görev yapan Hüseyin Arslan'ın emekliye ayrıldıktan sonra köye yerleştiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BARTIN

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Bartın'da feci olay! Traktörün altında kalan emekli okul müdürü hayatını kaybetti
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