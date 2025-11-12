Haberler Yaşam Haberleri Bartın'da garaja yıldırım düştü: 2 araç yandı
Giriş Tarihi: 12.11.2025 01:21

Bartın'da garaja yıldırım düştü: 2 araç yandı

Gök gürültülü sağanak ve fırtınalı havanın etkili olduğu Bartın'da bir garaja yıldırım isabet etti. Çıkan yangında 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Küçükkızılkum Köyü Bozcucoğlu Mahallesi'nde İlyas E'ye ait bir evin garajına yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte garajda bulunan traktör ve kamyonet yanmaya başladı. Bölgeye Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin etrafa yayılmaması için tedbir alındı.

2 ARAÇ YANDI

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken yanan 2 araç ise kullanılmaz hale geldi. Öte yandan meteorolojinin sağanak yağış uyarısında bulunulan Bartın'da akşam saatlerinde gök gürültüsü ile başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

