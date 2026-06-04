Bartın’da hemşire adayı Edanur’un ölümünde şoke eden savunma! ’Bilmiyorum’

'EDANUR'A ÇARPTIĞIMIZI BİLMİYORUM'

Mahkeme başkanının olayın nasıl olduğunu sorduğu sanık Furkan Turan, "O gece saat 04.00'te arkadaşlarımızla 4-5 viski içtik. Sabah arkadaşımın annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmemiz gerekiyordu. 'Bende alkolün etkisi geçti' diye yola çıktık. Sonra ışıklara geldiğimizde araç kaymaya başladı. Aracın hızının 80-90 kilometre olduğunu söyleyebilirim. Önce bir araca çarptık. Sonra arabadan indik, çarptığımız araca koştum. Sonra bize çevredekiler bir yayaya çarptığımızı söyledi. Ben Edanur'a çarptığımızı bilmiyorum. Aracın kontrolü bende değildi" diyerek üzgün olduğunu söyledi.