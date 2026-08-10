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Giriş Tarihi: 10.08.2026 22:32

Bartın’da kan donduran olay: Ziyarete gelen arkadaşını tokmakla öldürdü!

Bartın'ın Kozcağız beldesinde meydana gelen korkunç olayda, 55 yaşındaki Osman Togo, ziyaretine gelen arkadaşı 56 yaşındaki Aydın Bozoğlu’nu çıkan tartışma sonrası başına tokmakla vurarak öldürdü. Katil zanlısı kıskıvrak yakalanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Bartın’da kan donduran olay: Ziyarete gelen arkadaşını tokmakla öldürdü!
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Olay, Avgölü mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Aydın Bozoğlu ile Tokat'ın Pazar ilçesinden yanına gelen Osman Togo arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bozoğlu, arkadaşı Togo'nun başına ağaç tokmakla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Togo'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan Aydın Bozoğlu, Boğaz mevkisinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Osman Togo otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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#TOKAT #BARTIN

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Bartın’da kan donduran olay: Ziyarete gelen arkadaşını tokmakla öldürdü!
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