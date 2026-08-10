Bartın’da kan donduran olay: Ziyarete gelen arkadaşını tokmakla öldürdü!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Togo'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan Aydın Bozoğlu, Boğaz mevkisinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Osman Togo otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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