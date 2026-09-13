Bartın’da korkunç olay! Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.Y., Z.T.'yi sağ kolundan tabancayla, İ.A.'yı ise bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren T.F. (41) ve A.K. (46) bıçakla, A.B.Ç. (16) ise darp sonucu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör