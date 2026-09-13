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Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:20

Bartın’da korkunç olay! Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Bartın’da meydana gelen olay yürekleri burktu. Eğlence mekanında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı ve tabancalı kavgaya dönüştü. Kanlı biten olayda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bartın’da korkunç olay! Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!
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Olay, saat 03.00 sıralarında, merkeze bağlı Terkehaliller köyündeki eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda alkol alan İ.C.Y. (30), İ.A. ve Z.T. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.Y., Z.T.'yi sağ kolundan tabancayla, İ.A.'yı ise bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren T.F. (41) ve A.K. (46) bıçakla, A.B.Ç. (16) ise darp sonucu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BARTIN

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Bartın’da korkunç olay! Eğlence mekanındaki tartışma kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!
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