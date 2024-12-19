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Giriş Tarihi: 19.12.2024 00:06

Bartın’da tartışan hala ve yeğen mahalleyi ayağa kaldırdı: İntihar girişimi zannedildi!

Bartın’da hala ve yeğenin tartışması yanlış anlaşıldı. Mahallelinin olayı intihar girişimi zannetmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gerçek, sonradan ortaya çıktı.

İHA
Bartın’da tartışan hala ve yeğen mahalleyi ayağa kaldırdı: İntihar girişimi zannedildi!

Bartın'da bulunan 5 katlı binanın en üst katında pencereye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve bağırdığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Mahalleye çok sayıda polis otosu ve ambulansın geldiğini gören mahalleli ise camlara ve sokağa çıktı. Ekipler olay yerinde yaptığı ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını tespit etti.

Binada yapılan araştırmada ise 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin tartıştığı belirlendi. Tartışmanın, dışarı çıkmak isteyen yeğen ile izin vermeyen halası arasında yaşandığı öğrenilirken, yeğenin ise elindeki telefonu öfkeyle camdan dışarı fırlattığı belirtildi. Olayın aslının anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrılırken, mahalleli de rahat nefes aldı.

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Bartın’da tartışan hala ve yeğen mahalleyi ayağa kaldırdı: İntihar girişimi zannedildi!
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