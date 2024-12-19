Bartın’da tartışan hala ve yeğen mahalleyi ayağa kaldırdı: İntihar girişimi zannedildi!

Bartın'da bulunan 5 katlı binanın en üst katında pencereye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve bağırdığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Mahalleye çok sayıda polis otosu ve ambulansın geldiğini gören mahalleli ise camlara ve sokağa çıktı. Ekipler olay yerinde yaptığı ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını tespit etti.