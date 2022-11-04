Bartın’daki maden kazasından bir acı haber daha

"DAYISI ONU SABAH'A ANLATMIŞTI"

Taner Şen'i aynı maden ocağında gündüz vardiyasında çalışan dayısı Tayfun Kayhan kurtarmıştı. Yeğenini ilk gördüğünde tanıyamadığını ifade eden Kayhan, onu SABAH'a anlatmıştı. Taner Şen'in daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 5 yıl boyunca sözleşmeli uzman olarak çalıştığını söyleyen Kayhan, "Artık yerleşik bir hayata geçmek ve kendi düzenini kurmak istiyordu. Biz de ona evlenirsin yerleşik bir hayatın olur diyorduk. Başvuru konusunda yardımcı olduk, nasip oldu ona da. 3 yıldır da maden ocağında gayet iyi bir şekilde çalışıyordu. Annesi ve babası ayrılmıştı, babası vefat etti ve iki kardeşine Tayfun sahip çıkıyordu. Babasının durumu iyi değildi, biz kardeşlerini beraber okuttuk. Gezmeyi çok severdi, maddi imkanları yeterli olmamasına rağmen imkanlarını zorlayıp Dubai'ye tatile gitmişti" demişti.