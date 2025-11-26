Haberler Yaşam Haberleri Bartın'de yürekler ağza geldi: İnşaat alanında toprak kayması! 70 kişi tahliye edildi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:08

Bartın'de yürekler ağza geldi: İnşaat alanında toprak kayması! 70 kişi tahliye edildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Ekipler tedbir amacıyla, üst kısımda bulunan 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi evlerinden tahliye etti.

DHA Yaşam
Bartın’de yürekler ağza geldi: İnşaat alanında toprak kayması! 70 kişi tahliye edildi

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde, Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi.

70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti. Vatandaşlar, Amasra'da bulunan otellere ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi.

BÖLGE İNCELENİYOR

İnşaat çalışması durduruldu. Binanın girişleri ve inşaat alanı şerit çekilip, kapatıldı. Bölgede inceleme sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bartın'de yürekler ağza geldi: İnşaat alanında toprak kayması! 70 kişi tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz