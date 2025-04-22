Başmühendis lojmanda ölü bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Amasra Müessesesinde görev yapan iş güvenliği mühendisi Engin Pazar(45) kaldığı lojmanda polis tarafından ölü bulundu.

Olay Amasra ilçesinde meydana geldi. Ailesinin kendisinden 3 gündür haber alamaması üzerine polisi aradı. Polis çilingirci aracılığı ile girdiği lojman dairesinde 45 yaşındaki Maden Mühendisi Engin Pazar'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Savcının incelemesinden sonra Engin Pazar Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MADEN KAZASININ TANIĞI İDİ

14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesinde meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybetti grizu patlamasında olay günü farklı vardiyada görev yapan Pazar, Amasra İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve dava sürecinde tanık olarak dinlenmişti.

POLİS OLAYIN İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

İddialara göre, 45 yaşındaki Pazar'ın bir süredir ekonomik zorluklar yaşadığı ve borçları nedeniyle psikolojik bunalıma girdiği öne sürüldü. Engin Pazar evli ve 1 çocuk babası idi. Pazar için Amasra Müessesi önünde düzenlenen törenden sonra toprağa verilmek üzere Aydın'ın Çine ilçesine gönderildi. Emniyet ve Amasra Cumhuriyet Savcılığı konu ile alakalı soruşturma başlattı.