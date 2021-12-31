Başak Cengiz’in annesi konuştu: Kızımın davası Başkan Erdoğan’a emanet!





Dosyada mağdur Kaan Ağca'nın da ifadesi yer aldı. O ifade de en az olay kadar can yakıcıydı. Spor salonuna gitmek için yürüdüğü esnada bir kadının çığlıklarını ve "İmdat" sesini duyduğunu söyleyen Ağca, "Sese doğru koştum. Yerde kanlar içinde yatan kadını ve ona kılıcı sokup çıkardığını gördüm" dedi. Cani adamın kendisine "Yaklaşma sana da saplarım" dediğini kaydetti.