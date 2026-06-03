Başak Gürkan cinayetinde şok detay: Eşi bıçaklanırken durup izlemiş! Cani kayınpederden pişkin savunma

9 Eylül 2025 yılında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'nde yaşanan olayda Yüksek Mühendis Başak Gürkan (46), çocuğunun gözün önünde boşanma aşamasında olduğu Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından katledilmişti. 22 yerinden bıçaklanarak öldürülen Başak Gürkan Arslan cinayetine ilişkin "Canavarca hisle veya eziyet kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına başlandı.

"BENİ ALDATIYORDU" İDDİASI

Tutuklu yargılanan Barış Arslan, eşi tarafından aldatıldığını iddia ederek, anlaşmalı boşanma başvurusunda bulunduklarını söyledi. Olaydan kısa süre önce destek amacıyla yanına geldiğini belirten Arslan, aldatılma olayına ilişkin Başak ile yaptığı WhatsApp görüşmelerinin ekran görüntülerini babasına gönderdiğini aktardı. Olay günü boşanma protokolünde bazı değişiklikler yapmak amacıyla avukatıyla görüştüğünü, ardından güvenlik kamerası kayıtlarından evin durumunu kontrol ettiğini ve daha sonra Kudret Arslan ile birlikte Gürkan'ın evine gittiğini öne süren Arslan, kapıyı çaldıkları sırada Başak'ın kendilerine yönelik hakaretlerde bulunarak "defolup gidin" dediğini iddia etti.

BABASI, EŞİNİ BIÇAKLARKEN MÜDAHALE ETMEDİ

Kan donduran olay anını anlatan Barış Arslan ifadesinde, babası Kudret Arslan'ın Başak Gürkan'a yumruk atarak yere düşürdüğünü, ardından mutfağa yöneldiğini ve o sırada eşini kurtarmak için saçını çektiğini söyledi. Daha sonra babasının mutfaktan elinde bıçakla döndüğünü ve Gürkan'ı bıçaklamaya başladığını anlatan Arslan, olay sırasında duruma müdahale edemediğini vurguladı. Arslan, "Bir tarafta babam, diğer tarafta eşim ve kızım vardı. Yaşananlar karşısında şoktaydım. Babamın bana da zarar verebileceğinden korktum" ifadelerini kullandı.

CANİ KAYINPEDER "NAMUSUMU TEMİZLEDİM" DEMİŞ

Boşanma protokolüne ilişkin işlemler için Ankara'ya geldiğini belirten Kudret Arslan ise olay günü torununu görmek amacıyla eve gittiklerini, Başak Arslan tarafından hakarete uğradığını öne sürdü. Öfkesine hakim olamadığını ifade eden Arslan, Başak Gürkan'a yumruk attığını, daha sonra mutfağa giderek bıçak aldığını ve sonrasında yaşananların büyük bölümünü hatırlamadığını söyledi. Olay sırasında kendisini kaybettiğini savunan Arslan, bıçaklama olayının ardından, kapının önünde "Namusumuzu temizledim" dediğini itiraf etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İFADELERİNİ YALANLADI

Mahkeme salonunda izletilen güvenlik kamerası görüntüleri ise Kudret Arslan'ın savunmasındaki bazı iddialarla çelişen detayları ortaya koydu. Görüntülerde Arslan'ın Başak Gürkan'ın evine oldukça öfkeli bir şekilde geldiği, bıçaklı saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmak yerine yeniden Gürkan'ın yanına gelerek, yere yığılan kadına yumruk attığı, parmak sallayarak sert tavırlar sergilediği görüldü.

"ONUN BOYNUNU KOPARIRIM"

Anne Makbule Gürkan ise mahkemedeki ifadesinde, kızı Başak Gürkan ile Barış Arslan'ın çocuklarının doğumundan sonra evliliklerinde ciddi sorunlar yaşamaya başladığını anlattı. Kızı hakkında ortaya atılan ihanet iddialarını reddeden anne, Kudret Arslan'ın daha önce Başak'a yönelik "Ben onun boynunu koparırım. Onu keseceğim, öldüreceğim" şeklinde ifadeler kullandığını söyledi. Makbule Gürkan, torununun olayla ilgili olarak "Annemin kemiklerini gördüm, kanını gördüm" şeklinde ifadeler kullandığını ileri sürdü.

"KIZIMIN ARACINA İKİ KEZ TAKİP CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ"

Başak Gürkan'ın babası Celal Gürkan, olaydan yaklaşık 15–20 gün önce Barış Arslan'ın telefonunu değiştirdiğini, cihaz üzerinde çok sayıda dijital materyal bulunduğunu öne sürdü. Kızının aracına iki kez takip cihazı yerleştirildiğini iddia eden Gürkan, ayrıca kızının telefonuna çeşitli uygulamalar yüklenerek dinleme yapıldığını düşündüğünü ifade etti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör