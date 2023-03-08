Başakşehir Belediyesi’nden depremzede kadınlara anlamlı destek

Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinden olan kadınlara destek olmak amacıyla Malatya Yeşilyurt'ta gelen BAKMER'li kadınlar, çadır kentteki depremzede kadınlara kişisel bakım ve fizik tedavi hizmetleri sundu. Ayrıca çadırlarında ziyaret edilen depremzede kadınlara çeşitli hediyeler ve karanfil verildi. Bir psikolog eşliğinde kurulan Tasarım ve İyileştirme Atölyesi'ne katılan Malatyalı kadınlar, resimler çizerek yaşadıklarını tuvale döktü. Ekiplerin dağıttığı tığ ve yün ipliklerle de stres atan depremzedelerin bir nebze de olsa moral buldukları görüldü.