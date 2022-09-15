Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fiorentina maçı hakkında araştırmalar başladı. Futbolseverler, İstanbul ekibinin grubun ilk maçında deplasmanda Hearts'ı 4-0 gibi net bir skorla yenmesinden sonra maçları daha heyecanlı beklemeye başladı. Bu sebeple Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda araştırmasını yapıyorlar. Peki, Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?