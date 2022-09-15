Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.9.2022 14:05

Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fiorentina maçı bu akşam oynanacak. Gruplara 4-0’lık bir galibiyetle başlayan İstanbul ekibi, köklü İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Avrupa maçları sürekli olarak Exxen ya da TV8,5’ta yayınlandığı için futbolseverler Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda araştırmaları yapıyor. Peki, Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fiorentina maçı hakkında araştırmalar başladı. Futbolseverler, İstanbul ekibinin grubun ilk maçında deplasmanda Hearts'ı 4-0 gibi net bir skorla yenmesinden sonra maçları daha heyecanlı beklemeye başladı. Bu sebeple Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda araştırmasını yapıyorlar. Peki, Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fiorentina maçı bu akşam 22.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fiorentina maçı bu akşam TV8,5 ekranlarından şifresiz bir şekilde canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbul Başakşehir:

Babacan; Sahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım; Tekdemir, Biglia, Özcan; Traore, Okaka, Gürler

Fiorentina

Terracciano; Sorokins, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouame, Cabral, Ikone

UEFA KONFERANS LİGİ A GRUBU

1 Başakşehir 3 puan

2 Rigas FS 1 puan

3 Fiorentina 1 puan

4 Hearts

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Başakşehir Fiorentina maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Başakşehir Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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