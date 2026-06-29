Başakşehir’de 350 dönümlük tarım arazisini yakan piknikçiler yakalandı

Başakşehir Şahintepe Mahallesi Sazlıbosna Barajı mevkiinde 28 Haziran günü araçlarıyla baraj kıyısına gelerek piknik yapan 3 kişinin yaktığı mangal ateşi, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler, çalılık alanı ve buğday ekili tarım arazilerini sıçradı. Şüpheliler ise yangının büyümesi üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı.

MANGAL ATEŞİ RÜZGARLA SIÇRADI 350 DÖNÜM ARAZİ ve BİR ARAÇ YANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangında yaklaşık 350 dönümlük ekili tarım arazisi büyük zarar görürken, alevlere müdahale etmek için bölgede bulunan bir araç da yanarak kullanılamaz hale geldi.

3 ŞÜPHELİ BAĞCILAR'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışması başlattı. Kimlikleri tespit edilen İ.Ö., H.Y. ve F.Y. 3 şüpheli, aynı gün Bağcılar'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.