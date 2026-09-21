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Giriş Tarihi: 21.09.2026 21:37

Başakşehir'de iki grup arasında silahlı kavga! 2 yaralı

Başakşehir'de parkta iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Başakşehir’de iki grup arasında silahlı kavga! 2 yaralı
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Olay, saat 15.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen 2 grup parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#BAŞAKŞEHİR

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Başakşehir'de iki grup arasında silahlı kavga! 2 yaralı
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