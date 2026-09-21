Başakşehir’de iki grup arasında silahlı kavga! 2 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen 2 grup parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör