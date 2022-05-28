Başakşehir’de kentsel dönüşüm atağı! Hedef yüzde 5...

Başakşehir'de kentsel yenileme çalışmaları devam ediyor. Deprem ve doğal afet riskine karşı Başakşehir'de başlatılan kentsel yenileme çalışmalarında önemli yol kat edildi. Çalışmaların bir ayağı da Ziya Gökalp Mahallesi'nde sürdürülüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Kentsel Yenileme ve Uzlaşma Ofisi'ni ziyaret ederek, kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYORUZ"

2009 yılında Başakşehir'de riskli bina oranının yüzde 50 olduğunu hatırlatan Kartoğlu, "Yapılan çalışmaların ardından bu oranı yüzde 16'ya indirdik. İstanbul'da riskli yapı oranının en düşük ilçelerin başında yer alıyoruz. Bu oranı, iki yıl içerisinde yüzde 5'e indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Ziya Gökalp Mahallemizin depolar mevkiinde kentsel yenileme çalışmalarımızı başlattık. Komşularımızla birebir görüşmeler yapıyor ve süreci titizlikle takip ediyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN EN GÖZDE MAHALLELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Hak sahiplerinin hiçbir mağduriyet yaşamamaları adına çözüm odaklı çalıştıklarının altını çizen Kartoğlu, "Açtığımız Kentsel Yenileme ve Uzlaşma Ofisimizde hak sahipliği tespiti askı işlemlerimizin sonuna geldik. Yerinde yenileme ile Ziya Gökalp, İstanbul'un en gözde mahallesinden biri olacak. Projemiz ve çalışmalarımız tamamlandığında yaşam kalitesi yüksek, sosyal altyapısı bitmiş konutları komşularımıza teslim edeceğiz. Mahalle kültürünü ön plana çıkaracak, harika bir yaşam alanı hazırlayacağız. En önemlisi de depreme ve diğer afetlere karşı çok daha dayanıklı konutlara kavuşacağız" değerlendirmesinde bulundu