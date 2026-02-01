Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir'de korku dolu anlar! Cipin ön camını yumruklarıyla kırdı
Giriş Tarihi: 1.02.2026 13:18

Başakşehir'de korku dolu anlar! Cipin ön camını yumruklarıyla kırdı

İstanbul Başakşehir'de dün gece saatlerinde bir şahıs, içerisinde bir kadının bulunduğu park halindeki cipin ön camını dirseği ve yumruklarıyla kırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir Gölet çevresinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, park halindeki cipin önüne gelerek önce araca yöneldi, ardından dirseği ve yumruklarıyla defalarca vurduğu aracın ön camını kırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerde, aracın içinde bir kadının bulunduğu görülürken, çevredeki kişilerin olaya müdahale etmemesi dikkat çekti. Şahsın saldırının ardından olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

