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Giriş Tarihi: 16.06.2026 16:52

Başakşehir’de korku dolu anlar! Tır otomobili önüne katıp metrelerce sürükledi

İstanbul Başakşehir istikametinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki bir tır aynı yönde ilerleyen otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Başakşehir’de korku dolu anlar! Tır otomobili önüne katıp metrelerce sürükledi
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Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir yönünde seyir halinde olan tır ile aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜLERİN FACİAYI ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın ön kısmında sıkışarak bir süre sürüklendi. Otoyolda ilerleyen diğer sürücüler büyük panik yaşarken, yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın önünde kalan otomobili metrelerce sürüklediği, çevredeki sürücülerin korna çalarak ve selektör yaparak durumu fark ettirmeye çalıştığı görüldü.

Tır otomobili önüne alıp sürükledi! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza kamerada

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BAŞAKŞEHİR #KAZA

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Başakşehir’de korku dolu anlar! Tır otomobili önüne katıp metrelerce sürükledi
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