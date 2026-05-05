Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir'de pişkinliğin bu kadarı! Yediler içtiler hesabı ödemediler! Ayranı da alıp kaçtılar...
Giriş Tarihi: 5.05.2026 12:04 Son Güncelleme: 5.05.2026 12:14

Başakşehir'de pişkinliğin bu kadarı! Yediler içtiler hesabı ödemediler! Ayranı da alıp kaçtılar...

Başakşehir'de iki kişi, restoranda yemek yedikten sonra hesabı ödemeden kaçtı. Şahısların çıkarken ayranı da yanlarına almaları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Başakşehir’de pişkinliğin bu kadarı! Yediler içtiler hesabı ödemediler! Ayranı da alıp kaçtılar...
  • ABONE OL

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Çevre Sanayi Sitesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine gelen iki kişi kanat ve içecek siparişi verdi. Yemeklerini yiyen şahıslar, ardından yaklaşık 900 TL tutan hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldı. Şahısların çıkarken sipariş ettikleri ayranı da yanlarına aldığı görüldü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde şahısların yemek yediği ve ardından ödeme yapmadan hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Restoranda yiyip içtiler, tek kuruş ödemeden kaçtılar! O anlar kamerada | Video



"KART ARABADA DEYİP GİTTİLER"

İşletmeci Oğuz Kılıç, "Olay öğle saatlerinde oldu, siparişlerini ben aldım. İki porsiyon kanat söylediler, bir tanesi 'sulu olsun' diye özellikle belirtti. Litrelik ayran da aldılar. Hatta kendi aralarında espri yapıyorlardı. Hesap geldiğinde 'kart arabada' dediler, çıkıp gittiler ve bir daha geri dönmediler. Daha önce de gelmişlerdi, böyle bir şey beklemiyorduk. Motorla peşlerinden gitmeye çalıştık ama yakalayamadık" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAŞAKŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'de pişkinliğin bu kadarı! Yediler içtiler hesabı ödemediler! Ayranı da alıp kaçtılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA