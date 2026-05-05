Başakşehir’de pişkinliğin bu kadarı! Yediler içtiler hesabı ödemediler! Ayranı da alıp kaçtılar...





"KART ARABADA DEYİP GİTTİLER"

İşletmeci Oğuz Kılıç, "Olay öğle saatlerinde oldu, siparişlerini ben aldım. İki porsiyon kanat söylediler, bir tanesi 'sulu olsun' diye özellikle belirtti. Litrelik ayran da aldılar. Hatta kendi aralarında espri yapıyorlardı. Hesap geldiğinde 'kart arabada' dediler, çıkıp gittiler ve bir daha geri dönmediler. Daha önce de gelmişlerdi, böyle bir şey beklemiyorduk. Motorla peşlerinden gitmeye çalıştık ama yakalayamadık" dedi.

