Başakşehir'de şantiyede korkutan yangın: İşçiler çatıya sığındı!

Korkutan yangın, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Kayabaşı Bulvarı üzerinde yapımı devam eden binanın şantiye alanında çıktı. İddiaya göre, işçilerin ısınmak amacıyla şantiye içerisinde yaktığı ateş, kısa sürede kontrolden çıkarak yapım malzemelerine sıçradı. Alevler hızla büyüyerek yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alanın 2 bin metrekarelik bölümünü etkisi altına aldı. Yangının zaman zaman farklı katlara da sıçradığı öğrenildi.