Başakşehir’de tehlikeli motosiklet gösterisi kamerada: Akrobasi hareketi pahalıya patladı!

Başakşehir Olimpiyat stadı yolunda motosiklet ile akrobasi hareketli yaparak ilerleyen bir kişi çekilen görüntüler sonucunda ihbar edildi. Yapılan ihbarlar doğrultusunda Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha ve sistem incelemelerinde, görüntülerdeki motosiklet tespit edildi. Ekipler, sürücü İnanç Yüceal'ın Arnavutköy'deki adresine giderek şahsı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerde sürücüye, toplam 4 bin 334 TL para cezası kesildi.



AKROBASİ HAREKETİ PAYALIYA PATLADI

Aday sürücünün 75 ceza puanına ulaştığı belirlenirken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak kapsamında adli işlem başlatıldı. Polis, motosikleti trafikten men ederken sürücü işlemlerinin ardından Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.