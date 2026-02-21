Başakşehir’de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Başakşehir'de bir araç ile uyuşturucu madde dağıtımı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine araca yönelik fiziki takip yaptı. Aracın Başakşehir Mustafa Kemal Bulvarında bir adrese girdiği görüldü.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Adreste bulunan araçta yapılan aramalarda şeffaf poşet içerisinde 1 kg 579 gram eroin, şeffaf jelatin içerisinde kalıp halinde 510 gram eroin, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan ısı pres makinesi, çok sayıda sarı, siyah ve şeffaf renkli klipsli paket ve aracın bagaj içerisinde bulunan çanta içerisinde: 1 Kilo 182 gram eroin, 308 gram eroin ve evde yapılan aramalarda 264 Bin 200 TL para ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonrası gözaltına alınan şüpheliler Orhan K., Adem Ö., Servet K., Deniz S., Yıldırım K. ve Ramazan D. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.