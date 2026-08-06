Başarımın sırrı düzenli çalışmak

Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi Sinan Yusuf Kayalp, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Türkiye birincileri arasına giren ve hayali olan Galatasaray Lisesi
'ne yerleşen başarılı öğrenci, çocukluğundan beri sağlam bir temelle, planlı çalıştığını belirtti. İleride tıp fakültesinde okumayı veya yurtdışına gitmeyi hedefleyen Kayalp, süreçte kendisine destek veren ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Baba Seyithan Kayalp ise ilçede bir ilki başarmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.