Haberler Yaşam Haberleri Başçavuş İlker Aykut’un acısı Tekirdağ’ı yasa boğdu
Giriş Tarihi: 13.11.2025 22:43

Başçavuş İlker Aykut’un acısı Tekirdağ’ı yasa boğdu

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut’un acısı Tekirdağ’ı yasa boğdu.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Başçavuş İlker Aykut’un acısı Tekirdağ’ı yasa boğdu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde bulunan şehit ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Ziyarette aileye sabır ve başsağlığı dileyen Vali Soytürk, "Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Allah sizden razı olsun. Milletimize böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için minnettarız" dedi.

Şehit İlker Aykut'un naaşı, 14 Kasım 2025 Cuma günü Kırkkepenekli Mahalle Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırkkepenekli Mezarlığı'na defnedilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başçavuş İlker Aykut’un acısı Tekirdağ’ı yasa boğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz