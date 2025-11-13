Başçavuş İlker Aykut’un acısı Tekirdağ’ı yasa boğdu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde bulunan şehit ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Ziyarette aileye sabır ve başsağlığı dileyen Vali Soytürk, "Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Allah sizden razı olsun. Milletimize böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için minnettarız" dedi.

Şehit İlker Aykut'un naaşı, 14 Kasım 2025 Cuma günü Kırkkepenekli Mahalle Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırkkepenekli Mezarlığı'na defnedilecek.