AK Partili Başdaş: “Biz geldik pankart gitti”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Katlı Otoparkının 25 Aralık 2025 tarihinden itibaren kapatılacağını pankartla duyurmuştu. Bu kararın esnafa zulüm olacağını ifade eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'ın açıklaması sırasında söz konusu pankart kaldırıldı. Başdaş, "Buraya gelişimiz kendilerini endişelendirmiş olmalı. Yanlıştan ne zaman dönülürse kârdır. Biz burada esnafımızın zor durumda kalmasını istemiyoruz. Esas olan budur" diye konuştu.

ESNAF YOK SAYILIYOR

Çankaya Katlı Otoparkı'nın yılbaşı öncesinde kapatılmasının esnafa yapılacak en büyük zulüm olduğunu kaydeden Başdaş, şu ifadeleri kullandı: "Çankaya Katlı Otoparkının yüzde 51 hissesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası'na aittir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise otoparkın güçlendirilmesi için muvafakat vermiştir. Buna rağmen ne hikmetse, yılbaşı öncesinde, esnafın en yoğun ve en kritik döneminde belediye kendi işlettiği otoparkı kapatma kararı almıştır. Bu karar ne teknik bir zorunluluktur ne de ani bir mecburiyettir. Bu karar bilinçli, plansız ve esnafı yok sayan bir tercihtir."

BAŞKA DÜŞMANA GEREK YOK

Yılın en hareketli günlerinde otoparkı kapatmanın esnafı müşterisiz bırakmak anlamına geldiğini vurgulayan Başdaş, "Böyle bir adım Kemeraltı'nı kilitler. Bu, kendi esnafına açıkça zulmetmektir. Kendi esnafına bu şekilde zulmeden başka bir belediye bulamazsınız. Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamaları varken esnafın başka bir düşmana ihtiyacı yoktur" dedi.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Pankartın kaldırılmasının esnaf adına önemli bir gelişme olduğunu belirten Başdaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Buradan net bir şekilde ilan ediyoruz: Kemeraltı esnafı sahipsiz değildir. Eğer ileride bu karar uygulanırsa yaşanacak her ekonomik kaybın, kapanan her dükkânın ve mağdur edilen her esnafın sorumluluğu bu kararı alanlara aittir." Diye konuştu.

ESNAFLA SOHBET ETTİ

Basın açıklamasının ardından Başdaş, çevredeki esnafla sohbet etti. Çankaya Katlı Otoparkı'nın kalıcı olarak açık kalması yönündeki talebin takipçisi ve savunucusu olacaklarını ifade etti.