Başhekimlerden hatırlatma dozu çağrısı

Koronavirüs vaka sayılarından son haftalarda yaşanan hızlı yükseliş, hatırlatma dozu aşılarının önemini de artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozu randevularının başladığının duyurmasının ardından özellikle risk grubunda olan vatandaşlar aşı yaptırmak için hastanelerin yolunu tuttu. SABAH, pandemiyle mücadelede önemli rol oynayan hastanelerin başhekimlerine aşı konusundaki hazırlıklarını sordu.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Hatırlatma dozları yeni tanımlandı. Bayram sonrası aşıya olan talebin daha da artmasını bekliyoruz. Randevu anlamında sınırımız yok. 08.00-24.00 arası açığız. Talep oldukça randevu sayımızı artırıyoruz.Şu an bayram tatili vesilesiyle İstanbul'da az bir nüfus kalmasına rağmen artan bir talep var. Pozitif vaka sayılarının yukarıya doğru çıkması da vatandaşımızın dikkat kesilmesine vesile oldu. Yaşı ileri olan, ek hastalığı ve immün yetmezliği bulunanlara hatırlatma dozlarını olmalarını öneriyoruz. Hazırlıklarımız tam. Son aşısının üzerinden 6 ay geçmiş herkes istediği zaman gelip aşısını olabilir. Bir süre kısıtlaması da yok.Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: Son aşısının üzerinden 6 ay geçen herkese kesinlikle hatırlatma dozlarını yapmalarını öneriyoruz. Pozitif vaka sayılarında hafif kıpırdanma ve dalgalanmalar var ve hasta sayısındaki artış da devam ediyor.Hatırlatma dozlarının yapılması hastalığı ağır geçirmeyi, yoğun bakıma düşmeyi ve mortaliteyi engelliyor. Bu nedenle özellikle 65 yaş üzeri ve ek hastalığı olanların hatırlatma dozunu yaptırmalarında fayda var. BioNTech, Turkovac ve Sinovac olmak üzere 3 aşı için de randevular açık, hastanelerimiz hazır, gönül rahatlığıyla gelip aşınızı olabilirsiniz.Şu an sertdalga başlamış durumda ve bunu hafif atlatmanınyöntemleri belli. Son 3 haftalık trend izlendiğindeözellikle 15 Haziran'dan itibaren yukarıhareketlenme başladığı, korunmayla bunu kıramamamızhalinde tekrar eski sayılara ulaşılacağı,bu durumda da mevcut test merkezlerininyetersiz kalacağı ortada. Bu dalgayı hafif atlatmanıntek yolu aşılanma ve maske. Bu yöntemleriuygulamazsak, farklı bir şey bekleyemeyiz.Kapalı yerlerde artık maske takmak gerekiyor.Bu şiddetli bir hastalık oluşturmuyor ama riskgruplarında ve bireysel olarak nasıl seyir göstereceğinibilemiyoruz. Şu an Türkiye'de haftada25 ölüm var. 25 ölümden birisi olmak istermisiniz veya kim ister?Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu aşıları için bir yoğunluk oluştu. Üç gündür televizyondan devamlı hatırlatma dozu haberlerini izlediğini söyleyen Mesiha Ganiyusufoğlu, "Ben 5. doz aşımı oldum. Herkese tavsiye ederim. Kimse ihmal etmesin. Bu mikrobun gitmesi için herkesin aşı olması şart" dedi. 4. doz aşısını yaptırdığını dile getiren Caroline Yalçın, Türkiye'nin aşı uygulamasını ücretsiz veriyor olmasından çok memnun olduğunu, o yüzden çok daha güvenli hissettiğini ifade etti. Yine 4. doz aşısını olduğunu ifade eden Aykut Yılmaz ise "Hangi aşı olursa olsun mutlaka bir aşıyı yaptırmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.Kovid-19vaka sayıları hem dünyada hem de Türkiye'de artışa geçti. Birçok ülkede bu yükseliş, Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 adlı alt varyantlarının yayılması sonucu gerçekleşiyor. Küresel çapta uzmanlar, pandemide altıncı dalganın yaşanıyor olabileceğini belirtiyor ve koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı ile mücadelenin henüz sona ermediği uyarısını yineliyor. Başta Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede vakalar yükseliyor. Örneğin, İngiltere'de geçtiğimiz hafta yaklaşık 2.7 milyon kişinin test sonucu pozitif çıktı. DSÖ'ye göre, son iki haftada dünyadaki korona vakalarında yüzde 30'luk bir artış oldu. Diğer taraftan Omicron'un bir alt varyantı daha ortaya çıktı. Bilim insanları BA 2.75 varyantını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) de ilk açıklama geldi. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve BA 2.75 varyantı şimdilerde 10 ülkeye yayıldı. Söz konusu alt varyant ile ilgili detaylı verilerin gelmesini beklediklerini belirten örgüt BA 2.75'in yakından izlendiğini duyurdu. DIŞ HABERLER