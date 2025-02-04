Başı kesilmiş olarak bulunan adamı, şizofren eşi öldürmüş

Tüm Türkiye'ye ayağa kaldıran cinaye; Yenice İlçesi'ne bağlı Akçakoca Köyü'nde meydana geldi. Çan Linyit Kömür İşletmeleri Müdürlüğü'nden emekli olan iki çocuk babası İsmail Damar'ın eşi Rebiş Damar uzun süredir psikolojik tedavi görüyordu. Şizofren tanısı konulan Rebiş Damar'ın tüm ihtiyaçları ise eşi tarafından karşılanıyordu. Hastalığı boyunca eşinin yanında olan Damar, eşine adeta bebek gibi bakıyordu.

Fakat şizofren kadın, sürekli eşinin kendisini aldattığını düşünüp kıskançlık krizlerine giriyordu ve uzun bir süredir ilaç kullanmıyordu. İddiaya göre dün öğle saatlerinde İsmail Damar'dan duş almasını istedi. Duşa giren yaşlı adam için Rebiş Damar korkunç bir plan hazırladı.

KAFASINA BALTA VURUP BAYILTTI

İddiaya göre eşinin duştan çıkmasını bekleyen Damar, kapıdan çıkan eşinin kafasına baltayla vurup bayıltı. Ardından mutfaktan bulduğu bıçakla talihsiz adamın başını gövdesinden ayıran gözü dönmüş kadın ardından, önce evdeki tüm kanları temizledi. Halıları yıkayıp evi temiz hale getiren Rebiş Damar daha sonra eşine bayramlık kıyafetlerini giydirdi. Boyun bölgesini ise tamamen pamuklarla örttü.

KUZİNE SOBADA YAKTI

Ardından kesik başı kuzine sobanın fırın kısmına atan Rebis Damar, sobadan çıkardığı başı önce keten bir beze sarıp ardından bahçede bulunan çöp konteynerine attı. İki gün boyunca evde cesetle vakit geçiren Damar, daha sonra minibüsle Çan'da bulunan oğullarını ziyarete gitti.

"BABANIZ UZAĞA GİTTİ"

Çan'da yaşayan oğlunu ziyaret eden Damar, babalarını soran çocuklarına ise " Babanız uzağa gitti. Gelebileceğini sanmıyorum" dedi. Babalarının ilçeye gitmiş olabileceğini düşünen çocuklar ise babalarının ölmüş olabileceğini düşünemedi.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Korkunç cinayet iddiaya göre İsmail Damar'a bir türlü ulaşamayan komşularının Jandarma'ya bilgi vermesiyle ortaya çıktı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan Jandarma evde korkunç manzarayla karşılaştı.

KESİK BAŞA BİR SÜRE ULAŞILAMADI

Ancak yapılan incelmede talihsiz adamın başına bir süre ulaşılamadı. Evde yapılan tüm aramaların ardından çöp tenekesinde özel keten bir kumaş fark eden Jandarma, kumaşı açtığımda Damar'ın yanmış halde olan başına ulaştı.

KONUŞMADI

Oğlunun evinde gözaltına alınan Rebiş Damar, cinayetle ilgili hiçbir soruya yanıt vermedi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.