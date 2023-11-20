Başıboş köpek sorununa kalıcı çözüm

Türkiye'nin son dönemlerdeki en büyük sorunlarından biri sokaklarda dolaşan, dönem dönem çocuk ve insanlara saldırılarıyla gündeme gelen başıboş köpekler oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, "Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız" şeklinde açıklama yaptığı başıboş köpek sorunu için en büyük yatırım hamlelerinden biri Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nden geldi.Turkuvaz Medya'nın yazar ve yöneticilerini ağırlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 90 milyon TL'lik yatırımla 117 dönüm alanda Ege'nin en büyük Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.Merkezde hayvanların doğal ortamlarında olacağının altını çizen Başkan Çerçi, şu bilgileri verdi: "Geçen yıl temelini törenle attığımız Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sona yaklaştık. Projemize destek veren tüm kurumlarımızla birlikte Türkiye'ye örnek bir çalışmaya imza attık. Merkez tüm aksamları ile birlikte 117 bin metrekarelik alanda inşa edildi. En az 100 bin metrekare hayvanların rahatlıkla dolaşabileceği bir alan söz konusu. Biz hayvanseveriz, insanseveriz. Dolayısıyla hem insanlarımızı hem de hayvan dostlarımızı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte merkezimizi ziyaret ederek aşılı, kısırlaştırılmış, bakımlı bir yaşam süren hayvanları sevebilecek, dilerlerse sahiplenebilecek."Merkez ile sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında veteriner hekim eşliğinde yaşamlarını sürdürebileceğine dikkat çeken Başkan Çerçi, hasta hayvanların da tedavi edileceğini kaydetti. Başkan Çerçi, projeyi Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB), Muradiye OSB, Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin desteklediğini sözlerine ekledi.Projede her hayvan için ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler bulunuyor. İlk kabul bölümü, tehlikeli tür birimi, karantina, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan müşahede, kuş evi, kedi evi, mama üretim evi, büyükbaş operasyon bölümü de yer alıyor. Hayvanların bulunduğu birimden ayrı olarak muayene odası, ameliyat odası, kafeterya, bakıcı evi, işçi odası, depo, tuvalet, veteriner hekim odası ve idare odası bulunuyor. İlerleyen süreçte projeye hayvan oteli ve hayvan mezarlığının da projeye eklenmesi de planlanıyor.