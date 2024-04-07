Başıboş köpekler dehşeti yaşattı

Bursa'da kaldırımda yürüyen Mesut Karagözoğlu (45) ve 10 yaşındaki oğlu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Oğlunu korumaya çalışan baba, ağır yaralandı. Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde bir arkadaşının iftar davetine giden Mesut Karagözoğlu ve oğlu, kaldırımda yürüdükleri sırada bir anda çok sayıda başıboş köpeği üzerlerine saldırdı.Oğlunu köpeklerden korumak için hızla iten ve koşarak kaçmasını sağlayan baba, saldırgan köpeklerin arasında kaldı. Köpekler Karagözoğlu'nu defalarca ısırarak yaraladı. Özellikle yüz, boyun ve kulan bölgesinden ağır yara alan Karagözoğlu'nun imdadına, yoldan otomobiliyle geçen bir vatandaş yetişti.Otomobiliyle korna çalarak köpekleri korkutup uzaklaştırmaya çalışan vatandaş, daha sonra yaralı Karagözoğlu'nu hemen hastaneye yetiştirdi. Karagözoğlu'nun çenesinin kırıldığı, elleri, yüzü ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi. Çenesindeki kırık ve vücudundaki yarıklardan dolayı çok sayıda plastik cerrahi operasyonu ve ameliyat geçirecek olan Karagözoğlu, yaklaşık 2 ay boyunca da sıvı ve pipet ile besleneceği kaydedildi. Yaşadığı dehşeti anlatan Karagözoğlu, "Çenem kırıldı, kulağım ve elim parçalandı. 2 çocuğum var. Ben ölseydim, bunun hesabını kim verecekti? Yetkililerin bu soruna el atmasını istiyorum" dedi.