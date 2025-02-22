Basımevi müze oldu

Erzurum'da 1957 yılında kapılarını açan Atatürk Üniversitesi'nin kitap, dergi, broşür ve fakülte evrakının basımı için 1959 yılında kurulan basımevi, müzeye dönüştürüldü. Ziraat ve fen-edebiyat fakültesine kayıt yaptıran 135 öğrencisi ile 1959 yılında yükseköğretime başlayan Atatürk Üniversitesi'nde, akademisyenlerin kitap, dergi, broşür ve fakülte evrakının basımı için dönemin son teknolojisi baskı makinelerinden oluşan bir basımevi kuruldu. Yarım asır boyunca baskı hizmetlerinde kullanılan basımevi, gelişen teknoloji nedeniyle 2010 yılında kapatıldı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi bünyesinde muhafaza edilen matbaa makinelerinin bulunduğu basımevinin müzeye dönüştürülmesi için Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ferruh Haşıloğlu tarafından çalışma başlatıldı. Üniversite yönetiminin de onayıyla basımevi yeniden düzenlenerek müzeye dörüştürüldü. 700 metrekare alan üzerine kurulan Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi, sergi ve matbaa bölümlerinden oluşuyor. En eskisi 80 yıllık olmak üzere 32 adet baskı makinesi ile binlerce hurufat (metal harf) müzede sergileniyor.