Başına gelmeyen kalmadı! Mantar toplamak isterken ayı saldırısına uğradı: Kollarıyla başını siper edip…





"KARDEŞİM ÖLÜMDEN KURTULDU"



Olay anını anlatan Sinan Şabahat'ın kardeşi Mehmet Şabahat, "Kardeşim ayı saldırısına uğradı çok yerinden yara da aldı. Kardeşim ölümden kurtuldu, Allah bize bağışladı. Ayı bir anda saldırmış biz de o anda köydeydik. Telefonla aradı, olay yerine hemen gittik. Bu durumuna da çok şükür. Durumu şu an daha iyi" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör