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Giriş Tarihi: 1.07.2026 19:13 Son Güncelleme: 1.07.2026 19:41

Başından vurulmuş halde bulunmuştu: Ece Naz Macit’in ölümünde 3 tutuklama

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 29 Haziran'da yaşanan ve 18 yaşındaki Ece Naz Macit’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR Yaşam
Başından vurulmuş halde bulunmuştu: Ece Naz Macit’in ölümünde 3 tutuklama
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Olay, 29 Haziran günü Darıca Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden silah sesleri duyulması üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbarla adrese giden ekipler, Ece Naz Macit'i (18) başından silahla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın yaşandığı esnada evde bulunan iki erkek ve bir kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alındı. Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda gözaltına alınan şüpheliler S.C.G., Y.O. ve A. A. Emniyetteki işlemleri sonrası Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KOCAELİ #DARICA #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Başından vurulmuş halde bulunmuştu: Ece Naz Macit’in ölümünde 3 tutuklama
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