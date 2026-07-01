Başından vurulmuş halde bulunmuştu: Ece Naz Macit’in ölümünde 3 tutuklama

Olay, 29 Haziran günü Darıca Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden silah sesleri duyulması üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İhbarla adrese giden ekipler, Ece Naz Macit'i (18) başından silahla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın yaşandığı esnada evde bulunan iki erkek ve bir kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alındı. Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda gözaltına alınan şüpheliler S.C.G., Y.O. ve A. A. Emniyetteki işlemleri sonrası Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.