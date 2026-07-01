Başından vurulmuş halde bulunmuştu: Ece Naz Macit’in ölümünde 3 tutuklama

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın yaşandığı esnada evde bulunan iki erkek ve bir kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alındı. Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda gözaltına alınan şüpheliler S.C.G., Y.O. ve A. A. Emniyetteki işlemleri sonrası Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör