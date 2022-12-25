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Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:56 Son Güncelleme: 25.12.2022 16:56

Başından vurup, dinlenme tesisine bıraktılar

TEM otoyolundan Sakarya yönünde seyir halinde olan bir araçta çıkan tartışma sonucu başından tabanca ile vurularak yaralanan kişi Kartepe’de bulunan bir dinlenme tesisine bırakıldı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayın 2 şüphelisi ise İzmir’de yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Başından vurup, dinlenme tesisine bıraktılar

Kartepe İlçesi Acısu Mahallesinde bulunan TEM otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde 23 Aralık günü başından tabanca ile vurulmuş halde yerde yatan bir şahsın olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Y.İ. isimli şahıs tedavi altına alınırken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İZMİR'DE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerle Y.İ.'nin bir araçla olay yerine yaralı halde bırakıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri araca ve şüphelilere ulaşmayı başardı. İzmir'de düzenlenen operasyonla olayın şüphelileri T.Ç. ve G.K. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki ifadelerinde şüphelilerin Y.İ. ile araç içinde tartıştığını ardından tabanca ile vurduktan sonra dinlenme tesisine bırakarak kaçtıklarını söyledikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden T.Ç. isimli şahıs tutuklanırken, G.K. ise ev hapsine çarptırıldı. Ağır yaralanan Y.İ.'nin ise olaydan sonra İstanbul'da bulunan bir hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Başından vurup, dinlenme tesisine bıraktılar
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