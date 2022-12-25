Başından vurup, dinlenme tesisine bıraktılar

Kartepe İlçesi Acısu Mahallesinde bulunan TEM otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde 23 Aralık günü başından tabanca ile vurulmuş halde yerde yatan bir şahsın olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Y.İ. isimli şahıs tedavi altına alınırken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İZMİR'DE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerle Y.İ.'nin bir araçla olay yerine yaralı halde bırakıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri araca ve şüphelilere ulaşmayı başardı. İzmir'de düzenlenen operasyonla olayın şüphelileri T.Ç. ve G.K. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki ifadelerinde şüphelilerin Y.İ. ile araç içinde tartıştığını ardından tabanca ile vurduktan sonra dinlenme tesisine bırakarak kaçtıklarını söyledikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden T.Ç. isimli şahıs tutuklanırken, G.K. ise ev hapsine çarptırıldı. Ağır yaralanan Y.İ.'nin ise olaydan sonra İstanbul'da bulunan bir hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.