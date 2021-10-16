Başkan Ali Engin kentsel değil rantsal dönüşüm yapıyor

İzmir'de Çatalkaya Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Zeynal Kolçak, Çatalkaya Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Esen, Narlı Mahallesi Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Hüseyin Armağan, 2. İnönü Mahallesi Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Haydar Şavlı, 2. İnönü Mahallesi Komite Üyesi Celal Göztepe, Atatürk Mahallesi Komite Üyesi Murat kaplan Narlıdere Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında halkın mağdur edilmemesi adına Narlıdere Mahalleler Birliği çatısı altında mücadelelerini sürdürüyor.

BAŞKAN 'EVET' DEDİ AMA HİÇBİRİNİ YAPMADI

Çatalkaya Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Zeynel Kolçak. ,"2013'te Narlıdere Belediyesi kentsel dönüşümde için yetkilendirildi. 2019'a kadar Abdül Batur, şimdi ise Ali Engin süreci yönetiyor. Bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü Narlı, Çatalkaya, 2. İnönü ve Atatürk Mahallelerinde 4 kooperatif, 2 komite ve 1 dernek olmak üzere 7 grup kurduk. Hep birlikte yürüttüğümüz bir mücadele var. Bu mahallelerde 40 ile 60 yıl arası yaşayan insanların 6306 sayılı yasaya göre hakları var. Düzenlenen toplantılarda Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'e, 'Bu süreci halkla beraber yapacaksınız. Bu planlara halkı da dâhil edin" dedik. Belediye Başkanı Ali Engin 'evet' dedi ancak hiçbirini yapmadı" diye konuştu.

SÖZÜNÜ TUTMADI

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in plan ve projeleri yaparken halka danışmadığını anlatan Zeynel Kolçak, "En temel sorun mülkiyet sorunu. 2981 ve 4706 sayılı yasalara göre vatandaşın mülkiyet sorununu çözmesi gerekiyordu. Çözmedi. Yerel seçim öncesi Mahalleler Birliği'nin düzenlediği panelde seçim beyannamesinde tahaddütnameyi imzalamasına rağmen sözünü tutmadı. 5 aylık süreçte 5-6 kez toplantı yapmasına rağmen bize çıkacak planların plan notlarını vermedi. Bize danışmadan bakanlığa gönderdi. Planlar İnönü ve Atatürk Mahalleri 28 Eylül'de askıya çıkartıldı. 11 Ekim'de Çatalkaya ve Narlı Mahalleri askıya çıkartıldı. Mahalle sakinleri olarak İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne süre dolmadan dilekçelerimizi vererek bu planlara itiraz edeceğiz. 1.7 emsal üzerinden planlar çıktı. Daha önce toplantılarda bu emsalin yetmediğini söylemişti. Ali Engin, 'Bu planları gönderelim gitsin gelsin. Hep beraber itiraz edelim' dedi. Vatandaş mağdur edildi" diye konuştu.

(Ali Engin)

VATANDAŞ BORÇLANDIRILACAK

Kolçak, "Planlar askıya çıktıktan sonra plan notlarını inceledik. İnceledikten sonra 12 Ekim'de toplantı düzenledik. Şehir plancımız planlardaki inşaat fazlalıklarını anlattı. Tapusu olan da olmayan da borçlandırılarak hak sahibi yapılacak. Bu bölgede yaşayan vatandaşlara verilecek konutlar o insanların yaşayacağı metrajlarda olmayacak. Planlarda arsa raiç bedelini bin 500 liradan göstermiş. Enkazı 800 liradan göstermiş. Ancak kendisinin yapıp vereceği inşaat metrekaresini 4 bin liradan göstermiş. Burada büyük bir haksızlık var. Daire almak istediğinizde üzerine para veriyorsunuz. Kentsel dönüşüm değil tamamen rantsal dönüşüm. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleminde hak hukuk adaletten bahsediyordu. Yürüyüş yapmıştı. CHP'li bir belediye başkanı genel merkeze rağmen müteahhitlerin yanında yer aldı" diye tepkisini dile getirdi.