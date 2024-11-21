Başkan Bucak: "Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyoruz"

Başkan Ali Murat Bucak'ın talimatıyla tarihi Sümerlere dayanan Siverek Kalesi'nde başlatılan restorasyon ve yeşillendirme çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 100 milyon desteğin sağlandığı proje kapsamında sur duvarlarının aslına uygun restore edileceği, çevre istinat duvarları ve şevlerin tahkimatının yapılacağı belirtildi. Başkan Bucak beraberinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Müdürü Kemal Yenmez ile tarihi kalede yürütülen çalışmaları inceledi.

Proje hakkında belediye birim müdürlerinden bilgi alan Bucak, Siverek'in kültür ve tarihine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Siverek'in bir tarih ve kültür kenti olduğunu aktaran Bucak, "Geçmişte yaptığımız gibi bugün de şehrimizin tarihi ve kültürel yapılarına sahip çıkıyoruz. Siverek kalesi tarihi çok eski yapılardan birisidir. Kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla birlikte daha önce yaptığımız gibi gerekli çalışma ve düzenlemeleri yaparak yeniden halkımızın kullanımına sunacağız. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bölge müdürü Kemal Yenmez beyefendi ile kalede yapılacak çalışmaları yerinde görmek için bir ön inceleme yaptık. Yaklaşık 100 milyonluk bir yatırım ama bu bedel artacak gibi duruyor. Büyük ihtimalle de daha sonra tekrar hibe kapsamında ve bakanlığın desteğiyle geri kalan miktarı da alıp bitirmeyi düşünüyoruz. Zaten biz park bahçeler çalışmalarına başladık. Aynı anda biz, müteahhit firma ve bakanlığımız ile beraber bu çalışmalarımız devam edecek. Bakanlığımıza ve bölge müdürümüz Kemal Yenmez beyefendiye ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi. Çalışmaların 2025 yılı sonunda tamamlanacağını belirten bölge müdürü Kemal Yenmez de tarihi Siverek Kalesi'nin aslına uygun restore edilerek ziyaretçilere açılacağını söyledi.