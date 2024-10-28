Başkan Canpolat: Cumhuriyet’in 101’inci yılı kutlu olsun

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. "Bundan 101 yıl önce aziz milletimiz bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz vermeyerek, kendisine en uygun yönetim biçimi olarak Cumhuriyeti seçmiş ve bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırmıştır" diyen Başkan Mehmet Canpolat, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet'in ilanı, Türk milletinin tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı en büyük zaferidir. Bu anlamda Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizdeki birlik ve beraberliği yok etmek isteyen hain güçler, yüz yıl önceki niyetlerini yine açığa çıkarmaktadırlar. Kutsal Anadolu topraklarının top-tüfekle, savaşla alınamayacağını çok iyi bilen şer odakları, TUSAŞ'a hain bir saldırı düzenleyerek, emellerine ulaşabileceklerini zannetmektedirler. Oysaki bu millet, bu devlet nice nice badireleri atlatarak bugünlere gelmiştir. Cumhuriyetin 101. yıl dönümünden birkaç gün önceki saldırıyla Cumhuriyeti sarsma planını harekete geçirenler unutmamalıdır ki; Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Çünkü bunu yaşatacak olan milyonlar, dün de olduğu gibi bugün de yine tek yürektir. Bu duygu ve düşüncelerle; hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin ilanının 101'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."