Başkan Danışmanından şok sözler: Belediyeyi kafanıza göre yönetemezsiniz

Beykoz Başsavcısının daha önce soruşturma başlattığı, bir aydır da mülkiye müfettişlerinin incelemesinin devam ettiği, son olarak Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köseler'in danışmanlığı görevinden istifa eden Cemal Sataoğlu'nun paylaşımları Beykoz'a damga vurdu. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in mali işler ile ilgili 8 aydır danışmanlık görevini yürüten eski meclis üyesi Cemal Sataloğlu, geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklamıştı. Cemal Sataloğlu'nun istifa ettikten sonra yaptığı paylaşımında Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Meclis Üyesi Süleyman Kılıç üzerinden Beykoz Belediyesi yönetimine gönderme yapması dikkat çekti.

'KAFASINA GÖRE İDARE EDEMEZ'

Sataloğlu, istifa etmeden 2 gün önce yaptığı paylaşımında, "Belediye yönetiminin idareyi yönetmek için yol haritası belediye mevzuatıdır. Bu mevzuata uymak zorundadır. Kafasına göre idare edemez. Kanun var nizam var yani…" açıklamada bulunmuştu.

'GELİR KAYNAKLARI KAYIT ALTINA ALINMALI'

Cemal Sataloğlu, bugün yaptığı paylaşımında ise gelir yönetimi üzerine değerlendirmeler yaparak, "Asıl sorun belediyelerde "Gelir"dir. Mevcut gelir kaynaklarından etkin yararlanmak çok önemlidir. Gelir kaynaklarını kayıpsız kayıt altına almak ve geliri elde etmek yönetimin olmazsa olmazdır." ifadelerini kullandı. Birkaç saat sonra sildiği bu paylaşımının altında Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Meclis Üyesi Süleyman Kılıç'ı etiketlemesi dikkatleri çekti.